Приморские пожарные спасли рухнувшего с высоты рабочего
7 ноября в пожарно-спасательную службу Михайловского района от диспетчера ЕДДС поступило сообщение о пострадавшем от падения с высоты мужчины в селе Михайловка на улице Привокзальная.
Помощь пришлось оказывать в не самых простых условиях. Для содействия медикам на помощь пришли спасатели.
На место происшествия немедленно выехали работники 64-й пожарной части и сотрудники Отдела надзорной деятельности, а также бригада врачей.
Как выяснилось, работая на высоте 7 метров над уровнем кровли телефонной вышки, монтажник-высотник сорвался из-за обрыва страховки.
Вместе с медиками пожарные оказали ему первую помощь: шинировали обе ноги и сделали обезболивающий укол.
После этого с 25 метров через люк, ведущий на кровлю башни по узкой лестнице, эвакуировали мужчину к карете скорой помощи. С закрытыми переломами обеих ног пострадавшего доставили в приёмный покой Михайловской районной больницы.