Приморские пожарные спасли рухнувшего с высоты рабочего

СЕГОДНЯ 00:45 2018-11-08T00:46:26+03:00

Оперативные и профессиональные действия экстренных служб позволили вовремя помочь в сложной ситуации

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7 ноября в пожарно-спасательную службу Михайловского района от диспетчера ЕДДС поступило сообщение о пострадавшем от падения с высоты мужчины в селе Михайловка на улице Привокзальная.

Помощь пришлось оказывать в не самых простых условиях. Для содействия медикам на помощь пришли спасатели.

На место происшествия немедленно выехали работники 64-й пожарной части и сотрудники Отдела надзорной деятельности, а также бригада врачей.

Как выяснилось, работая на высоте 7 метров над уровнем кровли телефонной вышки, монтажник-высотник сорвался из-за обрыва страховки.

Вместе с медиками пожарные оказали ему первую помощь: шинировали обе ноги и сделали обезболивающий укол.

После этого с 25 метров через люк, ведущий на кровлю башни по узкой лестнице, эвакуировали мужчину к карете скорой помощи. С закрытыми переломами обеих ног пострадавшего доставили в приёмный покой Михайловской районной больницы.