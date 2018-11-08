Надгробия Героев СССР удалось спасти со свалки в Приморье

СЕГОДНЯ 03:23 2018-11-08T04:36:28+03:00

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Надгробия героев-пограничников, погибших 2 и 15 марта 1969 года во время советско-китайского приграничного конфликта на острове Даманский, перевезены к администрации Дальнереченска.

«27 октября, в тот же день когда в сети появилось видео с инцидентом, по распоряжению губернатора Олега Кожемяко надгробия были собраны и привезены на двор администрации района под личную ответственность главы Дальнереченска. Виновные наказаны», — отметил источник.

Напомним, скандал начался с того, что жители Приморья прислали «Ленте.ру» видео. На нём видны отправленные на свалку надгробия героев-пограничников, павших на Даманском.

На надгробиях просматриваются фамилии начальника погранзаставы Лаврентия Григорьева, старшего лейтенанта Льва Маньковского, Героя Советского Союза, старшего лейтенанта Ивана Стрельникова, Героя Советского Союза, полковника Демократа Леонова и старшего лейтенанта Николая Буйневича.