2018-11-08T07:48:50+03:00
Происшествия

Не до АУЕ: в Приморье осудили рецидивиста, взявшего на дело подростка

Криминальная «романтика», запавшая юному приморцу в душу, дала свои удручающие всходы
Игорь СОРОКИН
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Хасанским судом вынесен приговор уже судимому приморцу, обвиненному по статьям «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность» и «кража с проникновением в жилище».

Как установлено в суде, в апреле 2017 года судимый 29-летний фигурант вовлёк своего несовершеннолетнего знакомого в кражу из дома в Славянке.

После кражи он пообещал передать подростку часть похищенного. Украв имущество более чем на 140 тысяч рублей, злоумышленник отдал несовершеннолетнему 15 тысяч рублей за помощь.

По данным о личности несовершеннолетнего, последний поддавался влиянию старших, которые были для него авторитетами. Из заключения психолого-психиатрической экспертизы следует, что подросток обнаруживал признаки социализированного расстройства, особенность характера — склонность перенимать отрицательные формы поведения.

Уголовное дело рассмотрено в общем порядке. Признав подсудимого виновным, суд назначил ему по совокупности, с учетом рецидива, 7 лет 8 месяцев строгого режима. Приговор вступил в силу.

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