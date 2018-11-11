Стая собак напала на женщину с ребёнком в Приморье

СЕГОДНЯ 11:40 2018-11-11T11:46:09+03:00

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В тяжёлой и опасной ситуации оказалась пожилая женщина со своим внуком в Уссурийске. Когда они проходили рядом с рынком «Босфор» на улице Слободская, 3, на них напали 10 собак.

Об инциденте рассказала местная жительница через группу revizzorro_uss в социальной сети Инстаграм. По её словам, когда собаки приблизились, женщина начала отмахиваться от них сумкой. Однако животные в ответ попытались забрать орудие защиты и нападали со всех сторон

- Мама громко кричала о помощи, но ни один мимо проходящий человек даже не соизволил чем-то помочь. Элементарно взять камень и хоть как-то отпугнуть. Люди на виадуке стояли и просто смотрели на всё происходящее, - рассказывает о деталях инцидента подписчица группы.

Спастись от угрозы удалось через несколько минут. Своими силами. Между тем, женщина отметила, что это уже не первый случай в этом месте.