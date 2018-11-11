2018-11-11T15:54:37+03:00
Политика

В Приморье появилась ещё одна претендентка в губернаторы

Теперь в списке 11 самовыдвиженцев и 10 представителей политических партий
Оксана КИСЕЛЁВА
Поделиться:
Повторные выборы губернатора Приморского края пройдут 16 декабря 2018 годаПовторные выборы губернатора Приморского края пройдут 16 декабря 2018 годаФото: Ксения КРЫМОВА
Изменить размер текста:

В воскресенье 11 ноября в избирательную комиссию Приморского края поступил ещё один пакет документов для участия в выборах губернатора. Двадцать первой в списке стала самовыдвиженец Анна Устинова.

- Анне Владимировне в декабре исполнится 36 лет. У неё – временная регистрация во Владивостоке. Устинова является председателем президиума общественной организации «Межрегиональная независимая антикоррупционная организация», - рассказала «Комсомольской правде» секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Судя по официальной биографии, Устинова родилась в городе Корсакове Сахалинской области, в 2001 году окончила Аэрокосмический лицей в Самаре.

По данным российской энциклопедии кандидатов, в сентябре 2017 года Анна Устинова участвовала в выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский в Москве. И там же, в Москве, возглавляет президиум местного отделения «Межрегиональной независимой антикоррупционной организации».

До окончания приема пакета документов в краевой избирком осталась всего неделя. Сейчас в списке претендентов на губернаторский пост - 11 самовыдвиженцев и 10 представителей политических партий. Повторные выборы пройдут 16 декабря.

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стая собак напала на женщину с ребёнком в Приморье
Приморец угодит за решётку из-за кражи оставленной в такси сумки
В приморском селе возродят дневной стационар
Три автомобиля улетело в кювет на приморской трассе
В Приморье ускорили строительство моста в Смоляниново
Во Владивостоке наркоман напал на мужчину без какой-либо мотивации
Приморец попал в аварию, уходя от погони ДПС во Владивостоке
Владивостокцы начнут середину следующей недели без холодной воды
Сегодня в Приморье сохраняется тёплая погода
Павших в бою с негодяями и подонками полицейских помянули во Владивостоке
Глава Приморья и глава Минздрава пообещали молодым медикам и работу, и зарплату
Известную в Приморье сеть зоомагов поймали на обмане покупателей
Инспекторы ДПС выручили попавшую в беду жительницу Приморья
Власти Владивостока проверяют, чем и как кормят детей в садиках
«Социальный автобус» вновь помог бродягам Владивостока
«Дальневосточный экспресс» с приморским вагоном поехал по Москве
Третий побратим в Южной Корее появился у Владивостока