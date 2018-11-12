Материнский капитал легче и быстрей получить в Приморье

СЕГОДНЯ 10:55 2018-11-12T11:21:52+03:00

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В Приморье в два раза увеличат скорость по решению о выдаче федерального капитала. По данным пресс-службы краевой администрации, теперь оно будет приниматься за 15 дней.

Чтобы получить маткапитал, заявление можно подать через «Госуслуги» или принести лично в отделение Пенсионного фонда. Когда оно поступит, заявителя пригласят с оригиналами документов для их проверки. Раньше на это уходило две недели, теперь – пять дней.

В связи с таким ускорением, вместо 30 дней у фонда есть всего 15 дней на рассматривание заявления, отправки всех запросов, проверки данных и выноса решения. Если уведомление о решении по поводу маткапитала примут, его должны отправить в течение пяти дней после того, как его вынесли.

Отмечается, что федеральный материнский капитал могут получить семьи, где родился второй ребенок. В 2018 году его сумма составляет 453 026 рубля.