2018-11-13T03:51:03+03:00
Общество

Сюрприз от «Санты» не достался арестанту из Владивостока

Сотрудники СИЗО-1 вытащили из кроссовка его наркотики
Софья КУЧИНА
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Фото: https://soberger.ru/shagaem-zimu-letyaschey-pohodkoy-uteple/Фото: https://soberger.ru/shagaem-zimu-letyaschey-pohodkoy-uteple/
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Во Владивостоке сотрудники СИЗО-1 помешали передать одному из арестованных кроссовки с загадочным содержимым, передаёт пресс-служба ГУФСИН.

Практически рождественская мистерия разыгралась на Партизанском проспекте. Всем известно, что в Европе детишки получают свои подарки от Санта-Клауса в башмаках и чулках – вот и заключённый из СИЗО-1 дождался своего Санту. Увы, насладиться сюрпризом бедняге так и не удалось.

По сообщению ведомства, когда работники режимного отдела досматривали одну из передач для следственно-арестованного, то обнаружили под стелькой в кроссовке свёрток с белым порошком.

Позднее экспертиза подтвердила, что это – наркотик, производный от N-метилфедрона. Масса содержимого составила 0,33 грамма. Доброго «волшебника», пришедшего с такими опасными дарами, задержали. Теперь ему грозит уголовное дело по громкой, 228 статье

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