2018-11-13T08:15:59+03:00
Общество

Почта России и Молодежный ресурсный центр Владивостока объявили победителей конкурса «Поздравь Деда Мороза»

Конкурс «Поздравь Деда Мороза» проводился в Приморском крае с 25 октября по 12 ноября
Максим АВЕРКИН
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Все детские поздравления направлены Почтой России в адрес официальной резиденции Деда Мороза. Фото: УФПС Приморского края филиал ФГУП "Почта России"Все детские поздравления направлены Почтой России в адрес официальной резиденции Деда Мороза. Фото: УФПС Приморского края филиал ФГУП "Почта России"
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На конкурс были представлены открытки ручной работы, рисунки, а также поздравления в стихах и прозе. Самыми активными участниками стали воспитанники детских садов из Спасска-Дальнего и Владивостока. Они поздравили главного российского волшебника оригинальными поздравлениями, а также сообщили, что поскорее ждут Деда Мороза на Новый год.

- Пожелания были разными: кто-то желал Деду Морозу здоровья, а кто-то «ледяной байк», панду, леопарда и послушных оленей, – отметили организаторы.

Победителями в Приморье стали двое ребят. Среди авторов работ, опубликованных в Инстаграм, победителем стал Кирилл Белокриницкий из Владивостока. Он нарисовал Деда Мороза в вертолете и написал добрые пожелания. Среди классических поздравлений победы удостоена работа Кристины Савицкой из Спасска-Дальнего. Кристина поздравила Деда Мороза с днем рождения на открытке, и трогательно попросила его о подарке на Новый 2019 год. «Хочу еще братика или сестренку, еще котенка», – написала разноцветными фломастерами девочка в своем письме, вложив его в конверт ручной работы.

Поощрительные призы получат Вика Внукова (Владивосток), Кира Бредис (Ярославский), Маша Исаева (Спасск-Дальний), Ксюша Набока и Леша Набока (Спасск-Дальний). Подарки будут вручены волонтерами Владивостока и сотрудниками Почты России.

- Для многих детей общение по переписке оказалось в новинку. Социальный конкурс «Поздравь Деда Мороза» позволил познакомить младших детей с письмом, а ребятам постарше приобрести отличный опыт добровольческой работы, – отметил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

Напомним, конкурс «Поздравь Деда Мороза» проводился в Приморском крае с 25 октября по 12 ноября. В центральных отделениях Почты России были установлены специальные почтовые ящики для сбора поздравлений. Дети отправляли почтой, а также публиковали свои поздравления в социальной сети Instagram с хештегами #дедуморозуизприморья #поздравьдедамороза #почтароссии #мрцвл.

Воспитанники КГОБУ «Владивостокская (коррекционная) начальная школа-детский сад VII вида» создавали и подписывали открытки вместе с волонтерами Молодежного ресурсного центра. Добровольцы провели для детей творческое занятие и рассказали о создании поздравлений на открытках.

Все детские поздравления направлены Почтой России в адрес официальной резиденции Деда Мороза. 18 ноября в Великом Устюге, где по традиции состоятся праздничные мероприятия в честь дня его рождения, сотрудники Почты России вручат Дедушке лично поздравления от самых преданных его поклонников – детей и их родителей.

Приморцы могут направить новогодние послания Деду Морозу на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив на письмо или открытку почтовую марку. Свой индекс можно узнать на сайте pochta.ru.

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