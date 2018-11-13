2018-11-13T10:40:17+03:00
Общество

Мастера маскировки из Владивостока рассмешили всю Россию, прикинувшись автобусом

Ребята в «костюме» попытались пересечь закрытый для пешеходов Золотой мост
Софья КУЧИНА
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Фото: интернетФото: интернет
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Весёлые ребята из Владивостока развеселили всю Россию своим сумасбродством. В один из инстаграм-пабликов попала видеозапись того, как несколько человек в «костюме» автобуса пытаются пересечь закрытый для пешеходного движения Золотой мост.

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На мост не пустили автобус
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Как известно, движение пешеходов по мосту на Чуркин и обратно запрещено. Однако ребята поступили оригинально: сделав из, предположительно, картона небольшую жёлтую кабину, они «поехали» по проезжей части. Впрочем, далеко мастера маскировки не ушли: буквально в нескольких шагах от островка безопасности, их развернул охранник.

Видео стало популярным в считанные часы, о происшествии написали не только местные, но и федеральные СМИ.

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