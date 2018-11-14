Солнечная осень на денёк заглянула в Приморье
Погоду определяет антициклон
Фото: http://www.gandex.ru/oboishow/24456/9/
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Сегодня, 14 ноября, погоду в Приморье определяет антициклон, сообщает Примпогода. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +7...-4°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +3...+5°C.
В Уссурийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +3...+5°C.
В Находке переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5..+7°C.