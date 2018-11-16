Мальчик в «кубике» выехал на встречку и опрокинул самосвал
Во Владивостоке подросток, взявший у отца машину Nissan Cube, чтобы покататься, спровоцировал серьёзную аварию. В ночь на 16 ноября он выехал на встречную полосу аэропортовской трассы. Не справившись с управлением на мокрой дороге, он столкнулся с легковым автомобилем и самосвалом. Последний от удара завалился набок.
Фото:dpskontrol_125rus
Фото: dpskontrol_125rus
Видео, которое снимали участники ДТП, мгновенно облетело соцсети. На кадрах, парнишка переминается с ноги на ногу и сквозь зубы отвечает пострадавшим от его действий, что прав у него нет, а машина отцовская. По предварительным данным, все участники ДТП живы.
Сейчас в ситуации разбираются специалисты.