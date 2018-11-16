Приморье получит 850 миллионов на решение социально-экономических задач
Приморский край может рассчитывать на дотационную выплату в размере 850 миллионов рублей для решения социальных и экономических задач, сообщает РИА «Новости». Деньги поступят из резерва федерального бюджета. Такое заявление сделал председатель правительства России Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко.
Во время встречи в международном аэропорту Владивостока премьер-министр сообщил следующее:
- Хочу передать вам еще один документ - подписанное мной распоряжение о выделении из резервного фонда дотации бюджету Приморского края в размере 850 миллионов рублей на обеспечение сбалансированности. Проще говоря, для решения социально-экономических задач. У Приморского края их очень много.
Медведев также отметил, что «это должно помочь в решении неотложных вопросов».
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