2018-11-16T10:22:06+03:00
Экономика

Приморье получит 850 миллионов на решение социально-экономических задач

Об этом заявил во Владивостоке премьер-министр Дмитрий Медведев
Олег БЕЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сегодня. Владивосток. Встреча Дмитрия Медведева и Олега Кожемяко.Сегодня. Владивосток. Встреча Дмитрия Медведева и Олега Кожемяко.Фото: primorsky.ru
Изменить размер текста:

Приморский край может рассчитывать на дотационную выплату в размере 850 миллионов рублей для решения социальных и экономических задач, сообщает РИА «Новости». Деньги поступят из резерва федерального бюджета. Такое заявление сделал председатель правительства России Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко.

Во время встречи в международном аэропорту Владивостока премьер-министр сообщил следующее:

- Хочу передать вам еще один документ - подписанное мной распоряжение о выделении из резервного фонда дотации бюджету Приморского края в размере 850 миллионов рублей на обеспечение сбалансированности. Проще говоря, для решения социально-экономических задач. У Приморского края их очень много.

Медведев также отметил, что «это должно помочь в решении неотложных вопросов».

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24