Молодая мама из Уссурийска погибла в страшной аварии

СЕГОДНЯ 03:12 2018-11-18T03:12:31+03:00

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Приморье отметилось очередной смертельной аварией. На этот раз жесткое ДТП произошло в Уссурийске – на одном из оживленных перекрестков.

Трагический инцидент произошел накануне. На перекрестке улиц Некрасова и Агеева столкнулись легковушка Nissan Moco и грузовик «Урал». Виновницей аварии стала девушка за рулем «Ниссана». 29-летняя автоледи выезжала с второстепенной дороги – и решила на пропускать грузовое авто. Вероятно, она думала, что успеет проскочить перед «Уралом». План не сработал: иномарка лоб в лоб столкнулась с грузовиком. «Ниссан» попросту смяло. Его владелица погибла на месте.

Прибывшие на место аварии медики обнаружили в салоне еще двоих детей, 4 и 5 лет от роду. Четырехлетний мальчик получил черепно-мозговую травму; медики забрали его в больницу. Наличие в машине детей сделал поступок автоледи совсем уж необъяснимым.

Как сообщили в пресс-службе приморского управления ГИБДД, по факту смертельной аварии началась проверка. После ее окончания полицейские примут решение в соответствии с законом. 25-летнему водителю «Урала», вероятнее всего, ничего не грозит: его вины в произошедшем нет.