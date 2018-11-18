8 лет спустя: в Приморье планируют восстановить маршрут поезда

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-18T09:24:48+03:00

Электричек из Новочугуевки во Владивосток нет уже давно Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

В Приморье хотят восстановить железнодорожное пассажирское сообщение между Новочугуевкой и Владивостоком. Его закрыли восемь лет назад. Этот вопрос врио губернатора Приморья Олег Кожемяко поднял на встрече с жителями Чугуевского района 17 ноября.

Местные жители обратились к главе региона с соответствующей просьбой.

– Раньше мы могли с комфортом добраться на поезде, но его отменили. Сейчас ходят только грузовые поезда. А нам приходится ездить на автобусе, который приходит в город в три часа ночи, – пожаловалась главе региона жительница района Татьяна Манина.

Олег Кожемяко пообещал, что обсудит вопрос возвращения поезда на линию с главой РЖД Николаем Маклыгиным.

– Посмотрим, что можно сделать. Если поезд снят по экономическим причинам, мы готовы предоставить субсидию из краевого бюджета, – подчеркнул он.

Движение поезда Владивосток — Новочугуевка прекратилось в июне 2010 года. Какое-то время вместо него существовало пригородное сообщение Сибирцево — Новочугуевка, однако вскоре прекратилось и оно. Железная дорога до Новочугуевки остаётся действующей, на ней сохраняется грузовое движение.