Вице-губернатор Приморья по вопросам экономики и бюджета Татьяна Казанцева покинула свой пост

СЕГОДНЯ 08:43 2018-11-20T08:46:47+03:00

Её полномочия будет временно исполнять первый вице-губернатор Александр Костенко

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В Приморье очередной чиновник покинул высокий пост. Татьяна Казанцева написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает vestiprim.ru.

Татьяна Казанцева была назначена на должность вице-губернатора Приморья по вопросам экономики и бюджета в октябре 2017 года по инициативе Андрея Тарасенко, на тот момент исполнявшего обязанности главы региона. До этого она около 20 лет руководила департаментом финансов края.

Сейчас её обязанности исполняет первый вице-губернатор Александр Костенко.

Напомним, ранее, 2 октября, администрацию края покинули Дмитрий Братыненко, Станислав Ершов и Ирина Мануйлова, курировавшие внутреннюю политику, взаимодействие с федеральными органами власти и сферу образования, соответственно.