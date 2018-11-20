2018-11-20T08:46:47+03:00
Политика

Вице-губернатор Приморья по вопросам экономики и бюджета Татьяна Казанцева покинула свой пост

Её полномочия будет временно исполнять первый вице-губернатор Александр Костенко
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Татьяна Казанцева. Фото: zspk.govТатьяна Казанцева. Фото: zspk.gov
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В Приморье очередной чиновник покинул высокий пост. Татьяна Казанцева написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает vestiprim.ru.

Татьяна Казанцева была назначена на должность вице-губернатора Приморья по вопросам экономики и бюджета в октябре 2017 года по инициативе Андрея Тарасенко, на тот момент исполнявшего обязанности главы региона. До этого она около 20 лет руководила департаментом финансов края.

Сейчас её обязанности исполняет первый вице-губернатор Александр Костенко.

Напомним, ранее, 2 октября, администрацию края покинули Дмитрий Братыненко, Станислав Ершов и Ирина Мануйлова, курировавшие внутреннюю политику, взаимодействие с федеральными органами власти и сферу образования, соответственно.

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