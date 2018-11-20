Дорожная техника уже расчищает краевые трассы

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-20T09:44:28+03:00

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Не успел в Приморье повалить снег, как техника «Примавтодора» сразу же вышла на расчистку краевых дорог. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, более 300 машин сейчас расчищают трассы. На данный момент ко всем населённым пунктам обеспечен проезд.

В пригороде Владивостоке бетонные дороги проливает реагентами техника «Надеждинского» филиала.В остальных районах к очистке привлечено больше ста комбинированно-дорожных машин с пескосолевой смесью. На перевалы уже направлены грейдеры и тяжёлая техника, тракторы также готовы приступить к работе.

Ведомство отмечает, что в этом году край закупил более 100 новых единиц техники для зимней уборки дорог. В их число вошли 30 комбинированно-дорожных машин, 30 тракторов-щеток, погрузчики и прочая спецтехника. Новая техника равномерно распределена во все районы края.