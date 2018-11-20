Одна из «управляек» Приморья заплатит 50 тысяч штрафа

СЕГОДНЯ 10:38 2018-11-20T10:40:11+03:00

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В Находке оштрафовали управляющую компанию за ненадлежащее содержание жилого дома, сообщает пресс-служба администрации края.

Специалисты жилищной госинспекции рассказали, что в доме №12 по улице Мичурина развалилась кирпичная кладка при входе в подвал и отмостка.

Рассмотрев результаты проверки, мировой суд признал виновным директора ООО ООО «Амарант-Сервис4» в административном правонарушении. Руководителя «управляйки» оштрафовали на 50000 рублей.

Ведомство отмечет также, что с начала этого года управляющие компании понесли убытки почти на 6 миллионов рублей за нарушения в сфере ЖКХ.