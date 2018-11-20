Выпавший снег сковал пробками центральные дороги Владивостока

СЕГОДНЯ 11:20 2018-11-20T11:23:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 ноября, в середине дня во Владивостоке выпал снег. Осадки продолжали выпадать до вечера и на асфальте превращались в подмёрзшие лужи. Из-за этого на улицах с плотным автомобильным движением образовались пробки.

По данным «Яндекс.Пробок», сейчас в краевом центре средний уровень загруженности дорог достиг 7 баллов из 10 возможных. Хуже всего ситуация традиционно обстоит на Светланской и Алеутской. Там автомобили двигаются со скоростью 3-5 километров в час. Осложнено движение на Фадеева – вплоть до Сахалинской. Едут под 7 км/ч. С улицы Спортивной машины едут на такой же скорости до Окатовой.

Выехавшие с Золотого моста в сторону Чуркина автмобилисты рискуют встать в большую пробку по Калинина – Олега Кошевого – Героев Тихоокеанцев. На последнем участке дороги уже успели встретиться несколько машин, образовав двойное ДТП. Так же на выезде с Золотого моста осложнено движение по Некрасовской до самого конца дороги с путепровода. Традиционно стоят автомобили по дороге на улице Выселковая в сторону Рудневского моста.

На дорогах дежурить спецтехникаФото: Алексей САМУСЬКОВ

Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды», сейчас на городских дорогах дежурит муниципальная спецтехника. В городской администрации рекомендуют автомобилистам не выезжать на дороги, не сменив летнюю резину на зимнюю. Также власти просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.