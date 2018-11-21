Под Находкой опять случилась страшная авария из-за наледи на дорогах
Автомобили столкнулись влобовую
Фото: ДПС-Контроль
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В Находке, в районе бывшей деревни Американка опять произошло ДТП. На этот раз автомобили не развернуло на трассе, как это случилось сегодня ночью. Машины столкнулись влобовую.
По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на «встречку» и «поймал» микроавтобус.
Как видно на видео, которое оказалось в распоряжении нашей редакции, на месче работают два патруля и скорая помощь.
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