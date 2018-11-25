Во Владивостоке за два месяца провели дополнительный ремонт дорог на 50 улицах

СЕГОДНЯ 06:02 2018-11-25T05:21:39+03:00

Ремонт провели на деньги из дорожного фонда администрации Приморского края

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В течение прошедшего октября и ноября дорожные рабочие провели ремонт еще на 50 улицах краевой столицы. Выполнить эти работы удалось благодаря выделению дополнительных средств из дорожного фонда администрации Приморского края. Распорядился об этом врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

На эти деньги удалось отремонтировать более 30 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на 50 улицах.

Бригады дорожников провели аварийно-восстановительный ремонт на Шкотовской, Борисенко, Военном шоссе, проспекте Красного Знамени, Пушкинской, Котельникова, Сабанеева, Шуйской, Карской, Калинина, Некрасовской, Океанском проспекте, Партизанском проспекте, Сипягина, Крыгина, Тунгусской, Ковальчука, Шилкинской, Адмирала Юмашева, Воропаева, Приходько, Стрелковой, Шепеткова, Никифорова, Окатовой, Фастовской, Монтажной, Надибаидзе, Вилкова, Успенского, 2-й Крутой, Минеральной, Тимирязева, Свердлова, 4-й Восточной, проспекте 100-летия Владивостока, Багратиона, Лермонтова, Чичерина, Узбекской и на других улицах.

«Работы преимущественно проводились в ночное время. Работали в два этапа, которые подразумевают предварительную подготовку и непосредственно устройство асфальтобетонного покрытия», - рассказали специалисты управления дорог и благоустройства мэрии.

Перечень объектов, требующих ремонта, был составлен на основе обращений граждан, поступающих в администрацию города, а также мониторинга территорий районов, который проводят специалисты администрации города.