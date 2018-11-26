Тихоокеанский флот примет новые корабли и усложнит тренировки

СЕГОДНЯ 01:09 2018-11-26T01:09:17+03:00

Корабли Тихоокеанского флота могут не только красоваться на парадах Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В условиях крайне тревожной международной обстановки необходимо, чтобы весь личный состав мог обращаться с новейшими образцами вооружения

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Тихоокеанский флот в 2019 году получит новые боевые корабли, а также серьезно модернизированные суда.

Как сообщила пресс-служба флота по итогам Военного совета ТОФ, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поставил подчинённым задачи на новый учебный год. Он отметил, что флоту предстоит принять новые боевые корабли и суда обеспечения, а также корабли, прошедшие серьёзную модернизацию, осваивать современные образцы оружия.

Командующий ТОФ потребовал детальнее разрабатывать учения и тренировки, усложнять их тактический фон и расширять состав привлеченных сил.

На заседании отметили, что уходящий год был для флота очень динамичным. Тихоокеанцы участвовали в крупнейших за последние годы маневрах «Восток-2018», провели ряд спецучений, отчитывались в рамках инспекторской проверки Приморской флотилии разнородных сил флота.

Флот улучшил показатели при выполнении плана боевой подготовки, увеличилась наплаванность сил.

Отдельно был отмечен успешный экспериментальный спуск в водолазном колоколе на глубину 416 метров с выходом на грунт с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» акванавтов Тихоокеанского флота, которые установили пять рекордов РФ и девять рекордов Минобороны и ВМФ.