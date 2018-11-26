2018-11-26T02:46:19+03:00
Происшествия

Иномарка сбила трёх пешеходов в центре Владивостока: первый умер сразу

Один из пешеходов погиб сразу. Второго доставили в реанимацию, третьего в травмпункт
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - Newsbox24фото - Newsbox24
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 25 ноября, в центре Владивостока на улице Светланской автомобиль сбил трех пешеходов и вылетел на тротуар. Один пострадавший погиб на месте.

Как сообщают «Вести: Приморье», водитель Toyota Allion не справился с управлением на повороте в районе остановки «ДВГТУ» и сбил трех человек. После этого автомобиль врезался в припаркованный Prius, а тот − отлетел в Vitz. Остановился Allion только на тротуаре.

Один из пешеходов погиб сразу. Второго доставили в реанимацию, третьего − в травмпункт. Водитель Allion скрылся с места аварии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Приморья втянула школьницу в изощрённую месть своему бывшему
Юных киллера и заказчика осудили за убийство 17-летнего приморца
Приморье поставит заслон бесконтрольному вывозу кедрового ореха в Китай
Иностранец пытался незаконно вывезти из Приморья многомиллионную сумму в коробке из-под обуви
Виновника аварии с погибшим в центре Владивостока задержали через сутки
Приморские поисковики готовятся поднять из болота погибший в 1944 году Ил-2
Новый корвет ТОФ впервые успешно поразил цель крылатой ракетой "Уран"
Юные осуждённые Приморья отличились познаниями в химии
240 видеокамер проследят за уборкой снега во Владивостоке
Многострадальный Пушкинский сквер приводят в порядок во Владивостоке
Жители севера Приморья смогут пить нормальную воду вместо технической
Тихоокеанский флот примет новые корабли и усложнит тренировки
Кандидаты в губернаторы Приморья начали агитацию и пропаганду
Память первой матери-героини почтили во Владивостоке
Последний понедельник ноября в Приморье будет удивительно тёплым
Во Владивостоке сгорел очередной автобус
В Приморье в автокатастрофе погибла мать двоих детей
Ушел из жизни бывший секретарь Союза журналистов России Александр Копейка
Во Владивостоке 26 ноября на публичные слушания вынесут вопрос застройки лесного участка на Варяге
Во Владивостоке за два месяца провели дополнительный ремонт дорог на 50 улицах
В Приморье суд наложил арест на касаток и белух, которых собирались продать в Китай
Водитель Land Cruiser умышленно не пропускал автомобиль скорой помощи, спешащей на вызов