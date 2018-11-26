Иномарка сбила трёх пешеходов в центре Владивостока: первый умер сразу

СЕГОДНЯ 02:46 2018-11-26T02:46:19+03:00

Один из пешеходов погиб сразу. Второго доставили в реанимацию, третьего в травмпункт

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В минувшее воскресенье, 25 ноября, в центре Владивостока на улице Светланской автомобиль сбил трех пешеходов и вылетел на тротуар. Один пострадавший погиб на месте.

Как сообщают «Вести: Приморье», водитель Toyota Allion не справился с управлением на повороте в районе остановки «ДВГТУ» и сбил трех человек. После этого автомобиль врезался в припаркованный Prius, а тот − отлетел в Vitz. Остановился Allion только на тротуаре.

Один из пешеходов погиб сразу. Второго доставили в реанимацию, третьего − в травмпункт. Водитель Allion скрылся с места аварии.