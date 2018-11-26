2018-11-26T03:22:57+03:00
Общество

Многострадальный Пушкинский сквер приводят в порядок во Владивостоке

Первую очередь строительных работ в сквере проведут до конца года
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Во Владивостоке продолжают благоустраивать Пушкинский сквер, который весной включили в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».

Объем работ значительный — надо замостить пешеходные дорожки декоративным камнем и отсыпать галькой, сформировать по периметру откоса гибкий бордюр. Также специалисты построят лестницу из габаритных каменных материалов — для пешеходной связи сквера с тротуаром на улице Светланской, и амфитеатр — с устройством зоны для лавочек.

«Работы идут активно. На сегодня уже выполнена вертикальная планировка территории и устройство свайного поля под амфитеатр. Начались работы по устройству деревянного настила. Сделаны основания под альпийские дорожки и завершена укладка щебеночного настила, где будет пешеходная дорожка», — рассказал инженер по надзору за строительством дирекции по строительству объектов Владивостока Антон Киселев.

Первую очередь строительных работ в сквере проведут до конца года. Озеленение и установка малых архитектурных форм, по словам специалистов, запланированы уже на весну 2019 года.

Специалисты отметили, что Владивосток второй год участвует в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». В план работ по благоустройству включены территории, которые получили большинство голосов на рейтинговом голосовании в марте 2018 года.

После определения списка объектов началась разработка проектной документации. Как подчеркнули в городском управлении градостроительства и архитектуры, запланирован не просто текущий ремонт или благоустройство, а создание новых общественных территорий или полноценная, основательная реконструкция уже существующих пространств.

Кроме того, в рамках проекта в этом году идёт ремонт 21 придомовой территории. В следующем году работы по благоустройству продолжатся.

Директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко напомнила, что в этом году в Приморье по программе «Формирование комфортной городской среды» запланирован ремонт 59 общественных территорий, в том числе, пяти парков. Уже сдано 38 общественных территории, четыре парка и 98 дворов.

Кроме этого, по инициативе врио губернатора Приморья Олега Кожемяко за счёт бюджета Приморья благоустроят около 1000 дворов во всех муниципалитетах края. При этом жители сами определят, какие работы нужно выполнить на территориях.

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