Юные осуждённые Приморья отличились познаниями в химии

СЕГОДНЯ 04:56 2018-11-26T04:56:18+03:00

При такой форме работы у воспитанников не только развиваются логическое мышление и интеллект, но и совершенствуются практические умения

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В школе Находкинской воспитательной колонии прошла декада биологии и химии.

Все тематические уроки проводились на базе мультимедийной техники, которая значительно повышает интерес учеников.

С учетом возрастных особенностей учащихся педагоги подготовили викторины, конкурсы, интеллектуально-познавательные игры, в которых воспитанники могли показать смекалку и знания.

Для учащихся 7-8 классов организовали конкурс «Занимательная химия», для девятиклассников — турнир «Эрудиты» и конкурс «Занимательная химия», а для учащихся девятого коррекционного класса — биоигра «Алфавит». По итогам победители получили «отлично».

Самую насыщенную программу подготовили старшеклассникам — для развития интереса к биологии и химии. Для учеников 10 класса провели интеллектуально-познавательную игру «Что, где, когда?» на знание зоологии, ботаники, экологии, лекарственных растений, занимательной биологии, а также урок-путешествие «В мир химии».

В 11-12 классах прошли интеллектуальная игра на знание естественных наук и «Интеллектуальный марафон» с вопросами на эрудицию и смекалку.

За дни декады состоялись и общешкольные мероприятия. На протяжении десяти дней ученики всех классов готовили свои ответы и нестандартные задания на конкурс кроссвордов и занимательных викторин по биологии и химии. На линейке, посвящённой закрытию декады, победителей наградили дипломами и грамотами.

Задачей декады было повышение интереса учащихся к учёбе, познанию жизни и самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации.