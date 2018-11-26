2018-11-26T12:22:40+03:00
Происшествия

Хитроумную попытку контрабанды японских авто пресекли таможенники Приморья

Злоумышленники, видимо, считали, что на географически удаленном таможенном посту Морской порт Славянка не будет должного контроля
Игорь СОРОКИН
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фото - Владивостокская таможняфото - Владивостокская таможня
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Попытку наладить канал незаконного ввоза автомобилей под видом запчастей пресекли дальневосточные таможенники.

Незаконный ввоз из Японии партии дорогостоящих автомобилей под видом запчастей пресекли сотрудники службы по противодействию коррупции Дальневосточного таможенного управления и оперативно-розыскного отдела таможни Владивостока.

Перевозчик представил во владивостокскую таможню грузовую декларацию и другие документы, по которым на теплоходе Winner, прибывшем в морской порт Славянка из порта Тояма, якобы прибыли запчасти (кузова, двигатели внутреннего сгорания, ходовые части, рамы и так далее).

Но таможенники выяснили, что ввезенный товар — уже полностью укомплектованные автомобили известных марок: Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero, Toyota Dyna, Toyota Hino, Тoyota Crown. Узлы и агрегаты каждого автомобиля собраны заводским способом и без демонтажа отделить их друг от друга невозможно. Таким образом, говорить о ввозе запчастей не приходится.

Как отметил представитель службы по противодействию коррупции Дальневосточного таможенного управления, эта товарная партия для перевозчика была пробной. Злоумышленники, видимо, считали, что на географически удаленном таможенном посту Морской порт Славянка не будет должного контроля со стороны правоохранительных подразделений таможни Владивостока.

По факту предоставления таможенному органу недостоверных сведений о ввозимом товаре возбуждено административное дело.

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