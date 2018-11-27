Японцы научат Владивосток строить чудо-парковки

СЕГОДНЯ 08:47 2018-11-27T08:47:26+03:00

На сегодня Владивосток — один из самых автомобилизированных городов России

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В мэрии Владивостока состоялась встреча с делегацией «Parking management organization, ltd» и исследовательского института Nikken Sekkei (Япония).

В центре внимания — планы по строительству автопарковок во Владивостоке.

Принимали иностранных гостей врио главы Владивостока Сергей Шерстюк, начальник управления международных отношений и туризма администрации Алексей Кушнир, а также замначальника управления дорог и благоустройства Максим Акульшин и замначальника управления градостроительства и архитектуры Пётр Карпов.

Как оказалось, японские специалисты уже не первый месяц занимаются мониторингом дорожной ситуации во Владивостоке.

«Совсем недавно я увидел программу о Владивостоке на японском телевидении. Там показывали прогулку по вашему интересному городу, — поделился глава иностранной делегации, вице-председатель „Parking Management Organization, Ltd“ Янасэ Сатоси. — Вчера мы прошлись по этим маршрутам. И Владивосток оказался ещё привлекательнее, чем на ТВ. Но мы также увидели, насколько город скован пробками. Это очень плохо влияет на экологию, это неэффективно и с экономической точки зрения. Мы хотим предложить весь наш опыт вам в помощь!»

На сегодня Владивосток — один из самых автомобилизированных городов России. Только официально на десять жителей города приходится шесть машин. Но и это далеко не весь транспорт, который ежедневно выезжает на дороги приморской столицы. Туристы и гости Владивостока ежедневно включаются в напряжённый городской трафик.

«Самый загруженный район Владивостока, безусловно, — исторический центр города, — рассказал Максим Акульшин. — Основной трафик составляют служащие, посетители всевозможных бизнес- и торовых центров, а также горожане, которые живут и работают в других районах, но безальтернативно вынуждены ехать через центр. Одним из путей решения является очистка обочин от припаркованного транспорта. Это значительно увеличило бы пропускную способность».

По подсчетам японских специалистов, чтобы полностью освободить шестикилометровый центральный маршрут от запаркованных автомобилей, необходимо построить в этом районе стоянки на 2 тысячи мест. Представители «PMO, ltd» познакомили участников с презентацией таких парковок. Так, например, японские специалисты предлагают оснастить паркинги табло, на котором видно число свободных мест, а также системой управления, которая позволяет при помощи мобильного приложения отслеживать свободные места, бронировать их, а также оплачивать услуги.

Специалисты мэрии Владивостока готовы рассмотреть все предложения и проекты японских партнёров. Тем более что в центре города уже определено четыре муниципальных участка под парковки — от 140 до 250 автомобилей.

«Мы планируем обустройство локальных парковок в центре города и так называемых „перехватных“ автостоянок вдоль основных дорог, — подчеркнул Пётр Карпов. — Построить эти объекты можно на принципах государственно-частного партнёрства. В любом случае разгрузить трафик и сделать инфраструктуру удобной можно будет только при комплексном подходе».

Представителей японской делегации заинтересовали варианты концессионного соглашения. На все их вопросы подготовят и передадут подробные ответы. Это станет отправной точкой совместной работы по внедрению японского опыта по обустройству городских парковок во Владивостоке.

фото - мэрия Владивостока