В Приморье продолжаются отставки: пост главы Лесозаводска занял директор детского центра

СЕГОДНЯ 01:18 2018-11-28T02:06:50+03:00

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Вчера на пост главы Лесозаводска встал новый человек. Об этом через социальные сети сообщил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

Вчера глава региона побывал Лесозаводске на рабочем выезде. Он посетил местные предприятия и общественные учреждения: ООО «Лесозаводский ЛПК», центральную городскую больницу, общеобразовательную школу № 5, ККЦ «Юность». В завершение он провёл встречу с горожанами, на которой выслушал множество нелестных слов в сторону местной власти.

- На встрече с жителями зал был переполнен. У людей огромное количество претензий к власти, которая формально и равнодушно относилась к их жалобам и проблемам. Это уже не первый случай, когда жители районов и городов требуют принять меры к местному руководству. Сегодня администрацию Лесозаводского городского округа возглавил новый руководитель. Надеюсь, что это будет ясным сигналом для остальных глав муниципалитетов. Отношение к людям надо менять, - сообщил в социальных сетях Олег Кожемяко.

Отметим, что ранее пост главы Лесозаводского городского округа занимал Андрей Суханов. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе лесозаводской Думы, его место занял директор детского оздоровительного центра имени Горького Сергей Михайлов.