Иностранец возил по Приморью десятки кило китайских наркотиков

СЕГОДНЯ 08:31 2018-11-28T08:31:26+03:00

фото из архива УМВД по Приморью

За это ему дали 22 года строгого режима, а вот его подельникам суд ещё только предстоит

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В Приморье вынесли приговор по делу о продаже крупных партий синтетических наркотиков.

Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных признал иностранца виновным по ряду статей УК РФ: «незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере», «незаконное перемещение наркотиков через границу в особо крупном размере», «покушение на незаконный сбыт наркотиков».

Как установлено в суде, с апреля по июль 2016 года фигурант, входя в банду наркоторговцев, приезжал в село Покровка Октябрьского района. Там он забирал крупные партии синтетических наркотиков, тайно провезённые в Россию через китайскую границу.

За это время фигурант успел сбыть в общей сложности свыше 67,7 килограммов наркотиков. При передаче последней партии массой порядка 5 килограммов он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 22 года строгого режима. Гособвинение по делу поддержано уголовно-судебным управлением. Приговор в силу пока не вступил.