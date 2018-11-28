Иностранец возил по Приморью десятки кило китайских наркотиков
В Приморье вынесли приговор по делу о продаже крупных партий синтетических наркотиков.
Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных признал иностранца виновным по ряду статей УК РФ: «незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере», «незаконное перемещение наркотиков через границу в особо крупном размере», «покушение на незаконный сбыт наркотиков».
Как установлено в суде, с апреля по июль 2016 года фигурант, входя в банду наркоторговцев, приезжал в село Покровка Октябрьского района. Там он забирал крупные партии синтетических наркотиков, тайно провезённые в Россию через китайскую границу.
За это время фигурант успел сбыть в общей сложности свыше 67,7 килограммов наркотиков. При передаче последней партии массой порядка 5 килограммов он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.
Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 22 года строгого режима. Гособвинение по делу поддержано уголовно-судебным управлением. Приговор в силу пока не вступил.