2018-11-28T10:24:48+03:00
Общество

Суд в Страсбурге вступился за права геев Владивостока

Бесконечные судебные тяжбы вытягивают из России не только деньги, но и силы, а главное - бьют по репутации
Игорь СОРОКИН
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Россия нарушила ряд статей Евроконвенции по защите прав и свобод человека, запрещая гей-парады и другие акции секс-меньшинств. К такому выводу пришел Страсбургский суд по правам человека.

Как сообщает «Интерфакс», Европейский суд по правам человека признал запрет гей-парадов в России противоречащим международному праву. Стоит отметить, что среди прочих исков самопровозглашенный лидер гей-сообщества России Николай Алексеев оспорил запрет на гей-парады и во Владивостоке.

Москва, по решению Страсбурга, нарушила статью 11 («Свобода собраний и объединений»), статью 13 («Право на эффективное средство правовой защиты») и статью 14 («Запрещение дискриминации») Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Отказ в публичных мероприятиях ЛГБТ-сообщества не оправдывают опасения за общественный порядок, решил Страсбургский суд. Учитывая природу нарушений, а также глубину проблемы, России необходимо предпринять последовательные и долгосрочные усилия для их ликвидации, гласит вердикт суда.

Активисты ЛГБТ-сообщества и лидер российского движения сексменьшинств Николай Алексеев оспорили в Страсбурге запреты на гей-парады в 118 городах. Лично Алексеев оспорил запреты на гей-парады в Кинешме, Шуе, Новодвинске, Северодвинске, Нальчике, Владивостоке и Архангельске.

Справка КП

11 апреля 2011 года Страсбургский суд окончательно признал запрет на проведение в России гей-парадов незаконным. Критику Европы также вызвало и принятие в России закона о запрете пропаганды нетрадиционного секса среди несовершеннолетних.

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