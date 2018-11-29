2018-11-29T01:18:39+03:00
Общество

Глава Росмолодежи поддержал проект федерального форума в Приморье

Мероприятие повысит образовательный уровень молодых дальневосточников
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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В Приморье впервые пройдёт Всероссийский молодежный образовательный форум. Об этом врио губернатора Олег Кожемяко договорился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток писала, что активисты молодежных организаций Приморья попросили врио губернатора Олега Кожемяко перенести федеральный молодежный форум из Хабаровска во Владивосток. Под обращением на сайте петиций Chаnge.org подписались свыше 2 тысяч человек.

По словам авторов петиции, участие молодежи Дальнего Востока в таких форумах всегда связано с логистическими трудностями и большими затратами, что безусловно снижает число участников от Дальнего Востока.

Олег Кожемяко поддержал это предложение, подчеркнув, что такой форум не только поможет молодым приморцам, но и позволит привлечь молодые кадры в край.

«Это хорошие площадки, на которых ребята обмениваются опытом и информацией, знакомятся с регионом. После окончания институтов они могут переехать работать в Приморье», — заявил врио губернатора.

Инициативу приморской молодежи поддержал и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

«У вас много молодых людей вовлечены в добровольческое и волонтерское движение. Проведение в вашем регионе крупного федерального мероприятия, которое могло бы объединить молодых со всей страны даст возможность приморской молодежи повысить свой образовательный потенциал», — сообщил он.

Всероссийский молодежный образовательный форум пройдет в Приморском крае уже в 2019 году.

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