Если любишь — простишь: приморец попросил не сажать резавшую его любимую
В Спасске-Дальнем окончено судебное слушание по делу о преступлении против жизни и здоровья.
Приговором суда спассчанка признана виновной в преступлении по статье УК РФ «умышленное вооруженное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни».
Как установлено в суде, преступление совершено в конце августа, когда обвиняемая праздновала день рождения. В разгуле застолья именинница поссорилась с сожителем, поскольку тот вёл себя агрессивно.
Находясь на кухне, женщина взяла нож и ударила мужчину под лопатку, тем самым поставив его жизнь под угрозу.
Признав подсудимую виновной, суд назначил ей 3 года условно с испытательным сроком. Наказание определено судом с учетом мнения потерпевшего, который простил фигурантку и просил суд не лишать ее свободы.