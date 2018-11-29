Если любишь — простишь: приморец попросил не сажать резавшую его любимую

СЕГОДНЯ 02:15 2018-11-29T02:15:18+03:00

В разгуле застолья именинница поссорилась с сожителем, поскольку тот вёл себя агрессивно

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В Спасске-Дальнем окончено судебное слушание по делу о преступлении против жизни и здоровья.

Приговором суда спассчанка признана виновной в преступлении по статье УК РФ «умышленное вооруженное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни».

Как установлено в суде, преступление совершено в конце августа, когда обвиняемая праздновала день рождения. В разгуле застолья именинница поссорилась с сожителем, поскольку тот вёл себя агрессивно.

Находясь на кухне, женщина взяла нож и ударила мужчину под лопатку, тем самым поставив его жизнь под угрозу.

Признав подсудимую виновной, суд назначил ей 3 года условно с испытательным сроком. Наказание определено судом с учетом мнения потерпевшего, который простил фигурантку и просил суд не лишать ее свободы.