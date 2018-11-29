2018-11-29T13:46:15+03:00
Общество

Владивосток откроет всероссийский театральный марафон

Тематический год стартует уже 13 декабря — в этот день мероприятия пройдут по всей стране
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Президент Владимир Путин объявил 2019 год Годом театра. Новые постановки, творческие вечера, выставки и образовательные проекты ждут жителей и гостей Приморья.

Как рассказали в краевом департаменте культуры, тематический год стартует уже 13 декабря — в этот день мероприятия пройдут по всей стране. В Приморье открытие пройдёт в драмтеатре имени Максима Горького.

«В рамках Года театра в Приморье запланированы масштабные действа. Так, 18 января на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке дадут старт всероссийскому театральному марафону. Он охватит всю страну и завершится в Калининграде в ноябре. Приморье подготовило для жителей и гостей края насыщенную программу, которую организуют краевые учреждения в течение всего года», — рассказал вице-губернатор Константин Межонов.

Пока по поручению врио губернатора Олега Кожемяко край уже готовят к театральному году — создан оргкомитет «Года театра», который представляют лучшие деятели отрасли.

Также сформирован предварительный список мероприятий, куда уже вошли «Театральные уроки» для школьников со всего края, лекции и мастер-классы от актеров, постановщиков и режиссеров.

Кроме того, в предстоящем году запланировано проведение Театрального фестиваля детских коллективов «Живи театр, восьмое чудо света!», постановка около 20 премьер краевых театров, гастроли и выставки по всему региону.

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