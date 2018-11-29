Подвыпивший приморец страшно избил нового приятеля своей бывшей
Жителя приморского посёлка Южно-Морской осудили за избиение приятеля бывшей возлюбленной до смерти.
Находкинский суд вынес приговор рецидивисту М. Как установлено в суде, преступление произошло в июне, когда пьяный фигурант решил зайти в гости к своей знакомой, с которой прежде состоял в отношениях, но расстался.
После того, как его не впустили, у незваного гостя возник конфликт с новым приятелем хозяйки, который в тот момент гостил у женщины.
Когда ссора переросла в драку, фигурант избил потерпевшего металлической ножкой от стола. Полученные травмы повлекли смерть потерпевшего.
Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 8 лет лишения свободы особого режима.