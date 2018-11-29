2018-11-29T15:31:29+03:00
Происшествия

Подвыпивший приморец страшно избил нового приятеля своей бывшей

Драма с пьяной ревностью и жестокой дракой завершилась камерой в СИЗО, судом и лагерным сроком
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Жителя приморского посёлка Южно-Морской осудили за избиение приятеля бывшей возлюбленной до смерти.

Находкинский суд вынес приговор рецидивисту М. Как установлено в суде, преступление произошло в июне, когда пьяный фигурант решил зайти в гости к своей знакомой, с которой прежде состоял в отношениях, но расстался.

После того, как его не впустили, у незваного гостя возник конфликт с новым приятелем хозяйки, который в тот момент гостил у женщины.

Когда ссора переросла в драку, фигурант избил потерпевшего металлической ножкой от стола. Полученные травмы повлекли смерть потерпевшего.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 8 лет лишения свободы особого режима.

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