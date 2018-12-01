Во Владивостоке вовсю идёт установка главной городской ёлки

СЕГОДНЯ 07:46 2018-12-01T07:46:23+03:00

Монтаж закончат через несколько дней

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Совсем скоро главную площадь Владивостока украсит городская ёлка. Завершить её монтаж планируют уже в середине следующей недели.

Накануне в приморской столице начали устанавливать 30-метровую ёлку, — сообщает пресс-служба мэрии. Конструкция самой ели возвышается на 28 метров, ещё 2 метра добавит обязательный атрибут всех новогодних деревьев — звезда на самой верхушке.

При благоприятных погодных условиях горожане смогут увидеть установленную конструкцию уже 5 декабря. Украшать площадь ёлка будет приблизительно до 26 января 2019 года.

Над монтажом главного новогоднего украшения трудится целая бригада. Помимо специалистов, устанавливающих каркас, активная работа идёт и на складе, где остальная команда проверяет наличие и сохранность шаров и гирлянд.

Все украшения выполнены в стиле русского расписного узора. В каждую ветку также встроена светодиодная лента, запрограммированная на определённый рисунок.

Всего в этом году в районах города установят 10 новогодних ёлок.