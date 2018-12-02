Воду без привкусов и примесей приморцы будут пить уже через год

2 Дек. 23:47 2018-12-02T23:47:32+03:00

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Чистая питьевая вода в трубах Пограничного района появится в 2020 году. Об этом сообщил врио губернатора Олег Кожемяко.

Во время поездки в Пограничный район Олег Кожемяко побывал на стройплощадке станции обезжелезивания воды. Врио губернатора заверили, что работы ведутся в срок и к 2020 году объект запустят. На период строительства в муниципалитете вынужденно работает старая изношенная станция.

Олег Кожемяко подчеркнул, что в 2019 году на достройку станции край предусмотрел 45 миллионов рублей.

«Работы под контролем, сдача запланирована в срок. Мы начинаем в Приморье большую работу по очистке питьевой воды. Достигли договоренности с министром строительства и ЖКХ, включим Приморье в федеральный проект, получим финансирование и будем строить очистные сооружения одновременно в нескольких районах», — сообщил он.

Врио губернатора обсудил с жителями и другие вопросы, в том числе и дорожную инфраструктуру.

«В этом году проведем конкурс на ремонт участка Гродеково—Садовый протяженностью 26 километров. Кроме того, пять из 11 ваших мостов вошли в краевую программу и будут отремонтированы», — сообщил он.

В поселке Пограничный Олег Кожемяко посетил школу и детсад — оба учреждения сегодня переполнены. Он поручил проработать строительство новых объектов.

Кроме того, в детскую больницу района приобретут аппараты УЗИ и ЭКГ. При этом врио губернатора подчеркнул, что медучреждения района нуждаются в модернизации почти всего оборудования — эта задача будет выполнена постепенно.