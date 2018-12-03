2018-12-03T00:10:57+03:00
Происшествия

Зимняя оттепель привела к массовой аварии во Владивостоке

На одном из участков дороги «Седанка — Патрокл» столкнулись две легковушки. Затем к ним присоединились ещё две машины
Игорь СОРОКИН
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Несколько автомобилей столкнулись на объездной трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке 2 декабря.

Как сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus, на одном из участков дороги «Седанка — Патрокл» столкнулись две легковушки. Затем к ним присоединились ещё две машины. Предположительно, пострадавших в этой аварии нет, однако материальный ущерб оказался достаточно высоким для всех участников.

По словам автомобилистов, эти аварии могло спровоцировать состояние дорожного полотна — сейчас оно очень скользкое.

Напомним, что в воскресенье, 2 декабря, во Владивостоке выдался аномально теплый для зимы день, столбик термометра поднялся до +10 градусов.

Стоит добавить, что сегодня во второй половине дня во Владивостоке, как и на большей части края, пройдёт умеренный дождь, который после ночных заморозков осложнит ситуацию на дорогах.

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