Мужчина спрыгнул с Золотого моста во Владивостоке и остался жив

СЕГОДНЯ 01:05 2018-12-03T02:37:02+03:00

Пока врачи не берутся сказать, сможет ли пострадавший вернуться к нормальной жизни - у него очень тяжелые переломы

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Незаурядное происшествие случилось накануне во Владивостоке. Мужчина, личность которого устанавливается, спрыгнул с Золотого моста - и остался жив, хотя и серьёзно покалечился.

По информации "Комсомольской правды" - Владивосток, пострадавший упал во дворе, находящемся под мостовым переходом. Шокированные жильцы дома, тем не менее, оперативно вызвали "скорую помощь". Прибывшие медики оказали мужчине неотложную помощь и доставили в реанимацию дежурной городской больницы.

У жертвы инцидента ожидаемо нашли множественные переломы ног, сильные ушибы внутренних органов. В ближайшее время, когда состояние мужчины стабилизируется, его навестит следователь, чтобы выяснить, что толкнуло его на такой радикальный поступок и нет ли здесь состава преступления.