Приморье накормили доступной и качественной свининой

СЕГОДНЯ 07:19 2018-12-03T07:19:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Приморья могут купить килограмм свинины за 240 рублей.

Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, на сегодня свинину выгоднее покупать в торговых сетях «Реми» и «Фреш 25».

«Здесь цены на свинину достигают 240 и 246 рублей за килограмм», — добавили специалисты.

Производство свинины в Приморье растёт благодаря якорным резидентам ТОР «Михайловский». Это позволило практически полностью закрыть потребность рынка края в охлаждённом мясе.

Ранее врио губернатора Олег Кожемяко подчеркнул, что снижение цен и защита малообеспеченных граждан — это прямая обязанность власти.

«Мы эту позицию будем отстаивать на всех уровнях», — заявил он.