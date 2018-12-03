2018-12-03T07:19:54+03:00
Общество

Приморье накормили доступной и качественной свининой

Производство свинины в Приморье растёт благодаря якорным резидентам ТОР «Михайловский»
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Жители Приморья могут купить килограмм свинины за 240 рублей.

Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, на сегодня свинину выгоднее покупать в торговых сетях «Реми» и «Фреш 25».

«Здесь цены на свинину достигают 240 и 246 рублей за килограмм», — добавили специалисты.

Производство свинины в Приморье растёт благодаря якорным резидентам ТОР «Михайловский». Это позволило практически полностью закрыть потребность рынка края в охлаждённом мясе.

Ранее врио губернатора Олег Кожемяко подчеркнул, что снижение цен и защита малообеспеченных граждан — это прямая обязанность власти.

«Мы эту позицию будем отстаивать на всех уровнях», — заявил он.

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