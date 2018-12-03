2018-12-03T12:40:16+03:00
Общество

Риск пожара от бомжей минимизируют в Артёме

С начала года в Артёме произошло немало пожаров, возникших в коллекторах из-за неосторожного обращения пьяных бомжей с огнём
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Сотрудники государственного пожарного надзора Артёмовского городского округа вместе с представителями благотворительной организации «Дыхание жизни» проводят профилактические рейды в местах проживания граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Несколько раз в неделю за центральной автобусной остановкой Артёма проводятся благотворительные обеды, во время которых специалисты Отдела надзорной деятельности доводят информацию о неукоснительном соблюдении требований пожарной безопасности. Ведь, по статистике, бездомные входят в группу риска по возникновению пожаров.

С начала года в Артёме произошло немало пожаров, возникших в коллекторах из-за неосторожного обращения пьяных бомжей с огнём.

С приходом зимы риски возникновения пожаров увеличиваются, поскольку такие граждане проживают в безлюдных местах: заброшенных строениях, законсервированных на зиму дачах или сетевых коллекторах. Бродяги, как правило, приносят в свои убежища различный горючий мусор, одежду, одеяла, матрасы, различную мебель. Нередко они злоупотребляют алкоголем и курят, а при распитии могут заснуть, не потушив окурок. Наличие большого количества горючего мусора способствует распространению огня. Как правило, всё это приводит к печальным последствиям.

Два раза в неделю в Артёме работает межведомственная патрульно-контрольная группа, ведущая рейды по местам проживания любителей выпить.

В группу входят представители МЧС Артёма, сотрудники местной администрации, соцслужб и представители органов внутренних дел.

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