2018-12-05T04:43:36+03:00
Общество

Соя с амброзией осталась на складах Приморья

Заражённое зерно должны были отправить в КНР
Софья КУЧИНА
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Фото: AgronomuФото: Agronomu
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В нескольких партиях экспортной сои Россельхознадзор по Приморью нашёл амброзию и повилику. Зерно должно было отправиться в Китай.

468 тонн продукции, которая находилась на складах во Владивостоке, Уссурийске и Октябрьском районе, оказалось заражённым сорными травами. Это подтвердила карантинная фитосанитарная экспертиза. Теперь бобовые поместили на изолированнное хранение. Ведомство выдало предписание о обеззараживании, переработки или уничтожении зерна. Вывоз заражённой сои с территоии РФ запрещён.

После того, как компании-экспортёры предоставят документы, подтверждающие отсутствие карантинных объектов, они смогут снова подать заявки на выдачу фитосанитарных сертификатов для отправки продукции за границу.

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