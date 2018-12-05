Соя с амброзией осталась на складах Приморья
В нескольких партиях экспортной сои Россельхознадзор по Приморью нашёл амброзию и повилику. Зерно должно было отправиться в Китай.
468 тонн продукции, которая находилась на складах во Владивостоке, Уссурийске и Октябрьском районе, оказалось заражённым сорными травами. Это подтвердила карантинная фитосанитарная экспертиза. Теперь бобовые поместили на изолированнное хранение. Ведомство выдало предписание о обеззараживании, переработки или уничтожении зерна. Вывоз заражённой сои с территоии РФ запрещён.
После того, как компании-экспортёры предоставят документы, подтверждающие отсутствие карантинных объектов, они смогут снова подать заявки на выдачу фитосанитарных сертификатов для отправки продукции за границу.