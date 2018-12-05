Соя с амброзией осталась на складах Приморья

5 Дек. 04:43 2018-12-05T04:43:36+03:00

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В нескольких партиях экспортной сои Россельхознадзор по Приморью нашёл амброзию и повилику. Зерно должно было отправиться в Китай.

468 тонн продукции, которая находилась на складах во Владивостоке, Уссурийске и Октябрьском районе, оказалось заражённым сорными травами. Это подтвердила карантинная фитосанитарная экспертиза. Теперь бобовые поместили на изолированнное хранение. Ведомство выдало предписание о обеззараживании, переработки или уничтожении зерна. Вывоз заражённой сои с территоии РФ запрещён.

После того, как компании-экспортёры предоставят документы, подтверждающие отсутствие карантинных объектов, они смогут снова подать заявки на выдачу фитосанитарных сертификатов для отправки продукции за границу.