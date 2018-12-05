2018-12-05T04:43:36+03:00
Общество

Соя с амброзией осталась на складах Приморья

Заражённое зерно должны были отправить в КНР
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: AgronomuФото: Agronomu
Изменить размер текста:

В нескольких партиях экспортной сои Россельхознадзор по Приморью нашёл амброзию и повилику. Зерно должно было отправиться в Китай.

468 тонн продукции, которая находилась на складах во Владивостоке, Уссурийске и Октябрьском районе, оказалось заражённым сорными травами. Это подтвердила карантинная фитосанитарная экспертиза. Теперь бобовые поместили на изолированнное хранение. Ведомство выдало предписание о обеззараживании, переработки или уничтожении зерна. Вывоз заражённой сои с территоии РФ запрещён.

После того, как компании-экспортёры предоставят документы, подтверждающие отсутствие карантинных объектов, они смогут снова подать заявки на выдачу фитосанитарных сертификатов для отправки продукции за границу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пилотов для гражданской авиации станут учить во Владивостоке
Елочных браконьеров ловят по всему Владивостоку
Морпехи Приморья не прекращают подготовку и в праздники
17 мостов в Приморье привели в порядок за год
Во Владивостоке вновь холодно и бесснежно
В Находке переломали рёбра управленцу и депутату Злотеску
В Уссурийске у непутёвой мамаши отняли годовалую дочку
Наркодельцы из Владивостока жестоко ошиблись на счёт покупателя своего товара
АО «Восточный Порт» построит парк отдыха во Врангеле
В субботу температура воздуха в Приморье прогреется до +5 °C
Во Владивостоке погибла женщина, сорвавшись с Рудневского моста
Обзор почтовых сервисов для новогодних посылок
До пяти утра приморские пожарные тушили частный дом
Находкинский музей вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019
Бюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтении
Депутаты позаботились о садоводах Приморья
Во Владивостоке перекрыли проезд по Басаргина из-за потерянного прицепа с контейнером
Россельхознадзор обнаружил вирус гриппа птиц на приморской птицефабрике
Мировые распродажи почти на треть увеличили поступление международной почты в Приморье
Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию во Владивостоке
Сегодня Владивосток ждёт плюсовая температура
Шпик, приправленный кишечной палочкой, предлагали на рынке владивостокцам
Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал
Новогодние сюрпризы для ребят отправились в города Приморья
Водителям Владивостока запретят парковаться возле популярного торгового центра
Пост первого вице-губернатора Приморья займёт женщина
В 2018 году во Владивостоке родилось почти 7000 малышей