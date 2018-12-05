Бурят приехал во Владивосток на стройку и зарезал приятеля

СЕГОДНЯ 08:08 2018-12-05T08:08:06+03:00

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Во Владивостоке под суд идёт житель Бурятии по обвинению в убийстве приятеля.

Прокуратура Ленинского района утвердила заключение по уголовному делу, возбуждённому по тяжкой статье УК РФ — «убийство».

По версии следствия, преступление произошло сентябрьской ночью в районе стройки по улице Гоголя. Фигурант, выпив водки со знакомым, с которым они вместе работали на стройке, поссорился с ним и трижды ударил ножом в шею. От обильной потери крови потерпевший умер на месте.

Утром фигурант сам явился в полицию и сообщил о совершенном преступлении. На предварительном следствии он полностью признал вину.

Сейчас уголовное дело направлено прокурором в суд.