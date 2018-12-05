2018-12-05T10:18:23+03:00
Происшествия

Сторожевых собак украли и вернули жительнице Приморья

Вернуть немецких овчарок их владелице сумел участковый уполномоченный полиции
Игорь СОРОКИН
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В дежурную часть ОМВД по Артёму обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что со двора частного дома на улице Комсомольской пропали две немецких овчарки.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения с ближайших домов. На одном видеоролике видно, как собаки бегают на крыльце магазина неподалёку от дома. На втором — как неизвестный подбирает с земли веревку и уводит на ней одну из собак. А спустя короткое время другую собаку уводит неизвестная женщина.

Работая на участке, участковый Григорий Морозов установил, что немецкие овчарки могут находиться на одном из частных подворий. Прибыв по адресу и опросив владельца, участковый выяснил, что мужчина купил у неизвестных двух собак для охраны дома. Хозяин пояснил, что не знал, что собаки продавцу не принадлежат.

Немецкие овчарки возвращены владелице.

Приказом начальника ОМВД по Артёму участковому капитану полиции Григорию Морозову объявлена благодарность.

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