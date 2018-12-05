Стадион «Авангард» во Владивостоке отремонтируют за год

СЕГОДНЯ 13:46 2018-12-05T13:46:36+03:00

Более 157 миллионов рублей направлены на эти цели из федерального бюджета

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Олег Кожемяко вручил приморским гонщикам сертификат на реконструкцию стадиона «Авангард» во Владивостоке — домашней арены краевой команды по спидвею «Восток».

Олег Кожемяко отметил, что в этом году команда «Восток» выступила достойно, победив в финале командного чемпионата России.

«Мне посчастливилось увидеть финал вашего выступления. Со своей стороны, мы сделали все возможное: доложили правительству о славной команде, о необходимости реконструкции „Авангарда“, где мы еще мальчишками смотрели соревнования. Стадион должен украшать город, здесь должны быть условия для ваших выступлений», — подчеркнул он.

Врио губернатора наградил спортсменов и механиков «Востока», а также юных участников краевых и дальневосточных чемпионатов по мотокроссу и их тренера Сергея Димитриченко.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток писала, что Олег Кожемяко обратился с просьбой о помощи к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Итогом стало распоряжение главы правительства о том, чтобы на реконструкцию стадиона «Авангард» направили 157,6 миллиона рублей из федеральных средств. Работы начнутся в 2019 году и завершатся через год. «Авангард» станет самым современным в своём роде стадионом Дальнем Востоке.

Кроме того, по поручению врио губернатора к реконструкции присоединится краевой департамент физкультуры и спорта — на стадионе установят надувные борты.