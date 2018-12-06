2018-12-06T05:30:53+03:00
Общество

Владивосток встретит Новый 2019 год в едином морском стиле

Мэрия предлагает всем использовать в праздничном оформлении баннеры и плакаты в единой концепции «Морскому городу — морской Новый год»
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Владивосток продолжает готовиться к Новому 2019 году. В ожидании торжеств город уже украсили 10 новых елей. По вечерам на улицах зажигаются праздничные огни новогодней иллюминации.

Новогоднюю атмосферу во Владивостоке также создают яркие баннеры, которые появились на фасадах. Традиционно приобретают праздничный облик и поздравляют с Новым годом любимый город школы и детские сады.

Мэрия предлагает всем использовать в праздничном оформлении баннеры и плакаты в единой концепции «Морскому городу — морской Новый год». Как подчеркнули в управлении культуры, совсем не обязательно всем печатать одинаковые баннеры. Можно просто использовать в оформлении представленную концепцию с праздничной символикой.

Напомним, что в этом году празднование Нового года во Владивостоке развернется на двух площадках — на центральной площади и набережной Спортивной гавани.

Так, с 22 декабря по 8 января на площади впервые пройдет фестиваль-ярмарка «Новогодние сказки». Здесь жители и гости города смогут приобрести сувениры, побывать в деревне Деда Мороза, попробовать праздничные блюда, отправить открытки, а также оценить новогодние традиции из других регионов.

На второй площадке — набережной Спортивной гавани — построят новогодний городок. Здесь пройдут праздничные гуляния и концерты, а для всех желающих поставят ледяные горки.

фото - мэрия Владивостока

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