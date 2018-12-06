Житель Владивостока попался на краже красивых телефонных номеров
Во Владивостоке отдали под суд бывшего сотрудника оператора сотовой связи. Мужчину обвинили в незаконном доступе к персональным данным абонента и их правке.
Прокуратура Фрунзенского района утвердила заключение по уголовному делу против гражданина Ц.
По версии следствия, правонарушение совершил специалист офиса крупной компании мобильной связи. На криминал он пошёл, чтобы получить сим-карты с «красивым» номером.
Находясь на рабочем месте, фигурант с помощью персонального компьютера вошел в специальную служебную программу. Там он изменил в личной карточке абонента уникальный серийный номер сим-карты и тем самым отключил от сети три действующие сим-карты с «красивым» абонентским номером.
Преступные деяния выявила служба безопасности компании при служебной проверке.
Сейчас уголовное дело направлено во Фрунзенский суд Владивостока.