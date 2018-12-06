2018-12-06T08:04:48+03:00
Происшествия

Житель Владивостока попался на краже красивых телефонных номеров

Преступные деяния выявила служба безопасности ОпСоСа при служебной проверке
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Во Владивостоке отдали под суд бывшего сотрудника оператора сотовой связи. Мужчину обвинили в незаконном доступе к персональным данным абонента и их правке.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила заключение по уголовному делу против гражданина Ц.

По версии следствия, правонарушение совершил специалист офиса крупной компании мобильной связи. На криминал он пошёл, чтобы получить сим-карты с «красивым» номером.

Находясь на рабочем месте, фигурант с помощью персонального компьютера вошел в специальную служебную программу. Там он изменил в личной карточке абонента уникальный серийный номер сим-карты и тем самым отключил от сети три действующие сим-карты с «красивым» абонентским номером.

Преступные деяния выявила служба безопасности компании при служебной проверке.

Сейчас уголовное дело направлено во Фрунзенский суд Владивостока.

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