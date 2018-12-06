2018-12-06T12:41:20+03:00
Происшествия

Котлету в 56 тонн зажарят на корм свиньям в Приморье

Опасную для здоровья партию фарша изъяли и поместили на хранение
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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56 тонн куриного фарша с истекшими сроками годности и без документов, обнаруженные сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморью и Сахалину на одном из крупных предприятий Артёма, пойдут на корм свиньям.

Ранее во время совместной проверки госинспекторы Управления и полицейские Артёма обнаружили более 56 тонн замороженного куриного фарша, срок годности на который истек (частично — в конце 2017 года, частично — в начале 2018 года). На продукцию отсутствовали ветеринарные документы. Опасную для здоровья партию фарша изъяли и поместили на хранение.

Управление Россельхознадзора признало юрлицо виновным в административном правонарушениия, нарушителю назначен штраф.

5 декабря Управления Россельхознадзора по Приморью и Сахалину запретило использование продукции и постановило её утилизировать. По ходатайству владельца партия полуфабрикатов из курятины в 56 тонн отправится на один из свинокомплексов в Арсеньеве.

По лабораторным исследованиям, партия фарша соответствует правилам исследования кормов. Соответственно, она может быть использована как корм для свиней после термообработки.

До 19 февраля некачественная продукция должна быть утилизирована под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора.

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