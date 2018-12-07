Самолёт, вылетевший из Хабаровска в Хайнань, экстренно сел во Владивостоке
Подобный инцидент с самолётом этой же компании случился в конце ноября
Самолёт компании "ИрАэро"Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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Самолёт, летевший из Хабаровска в Хайнань, вынужденно приземлился во Владивостоке. Посадку пришлось совершить из-за технической неисправности. На борту находилось 150 туристов, об этом ТАСС сообщил представитель авиакомпании «ИрАэро».
Среди пассажиров борта были и дети, всех туристов расселили по гостиницам Владивостока.
Напоминаем, в конце ноября 280 человек из Хабаровского края и Амурской области задержались на острове Хайнань. Также как и сегодня, неполадки с рейсом возникли из-за неисправности самолёта.