2018-12-07T10:31:55+03:00
Общество

Самолёт, вылетевший из Хабаровска в Хайнань, экстренно сел во Владивостоке

Подобный инцидент с самолётом этой же компании случился в конце ноября
Софья КУЧИНА
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Самолёт компании "ИрАэро"Самолёт компании "ИрАэро"Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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Самолёт, летевший из Хабаровска в Хайнань, вынужденно приземлился во Владивостоке. Посадку пришлось совершить из-за технической неисправности. На борту находилось 150 туристов, об этом ТАСС сообщил представитель авиакомпании «ИрАэро».

Среди пассажиров борта были и дети, всех туристов расселили по гостиницам Владивостока.

Напоминаем, в конце ноября 280 человек из Хабаровского края и Амурской области задержались на острове Хайнань. Также как и сегодня, неполадки с рейсом возникли из-за неисправности самолёта.

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