2018-12-08T06:28:41+03:00
Спорт

Олег Кожемяко: Приморье будет спортивным регионом

Глава региона вышел на субботнюю пробежку с десятками жителей Владивостока
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко сегодня вновь вышел на утреннюю зарядку с десятками жителей Владивостока.

Мероприятие прошло во второй раз, но уже успело стать популярным у приморцев. В 8:30 на Спортивной набережной собрались десятки активистов — спортсмены и просто неравнодушные, желающие присоединиться к спортивному движению.

Участники начали зарядку с пробежки, затем выполнили ряд упражнений.

Организаторы отметили, что зимой тренировка будет только по субботам в 8:30, а в теплое время — трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам в 6:30.

Олег Кожемяко подчеркнул, что такие спортивные мероприятия должны быть массовыми.

«Приморье должно быть спортивным регионом. Уже сейчас с нами на зарядке много детей — это говорит, что такие мероприятия нужны и интересны всем поколениям. Позже можно будет проводить совместные лыжные забеги и другие мероприятия», — отметил он.

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