Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке

9 Дек. 03:40 2018-12-09T04:26:32+03:00

На ночной дороге встретились четыре автомобиля

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Сегодня ночью во Владивостоке произошло массовое ДТП в районе Окатовой. Автомобили побили друг друга на пешеходном переходе.

Авария произошла в ночное время на улице Олега Кошевого, в рядом с пешеходным переходом. Первый автомобиль, Toyota Harrier, врезался в Toyota Porte рядом с зеброй. Удар пришёлся такой силы, что последний автомобиль подкинуло и вынесло на электрический Prius.

Как отмечается, на место аварии прибыла скорая помощь. После проверки пострадавших медики увезли одну женщину с лёгкой травмой.

По предварительной версии зачинщик дорожно-транспортного происшествия был не трезв.