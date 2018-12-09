Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
На ночной дороге встретились четыре автомобиля
Фото: группа Экипажи ДПС в соцсети Интаграм
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Сегодня ночью во Владивостоке произошло массовое ДТП в районе Окатовой. Автомобили побили друг друга на пешеходном переходе.
Авария произошла в ночное время на улице Олега Кошевого, в рядом с пешеходным переходом. Первый автомобиль, Toyota Harrier, врезался в Toyota Porte рядом с зеброй. Удар пришёлся такой силы, что последний автомобиль подкинуло и вынесло на электрический Prius.
Как отмечается, на место аварии прибыла скорая помощь. После проверки пострадавших медики увезли одну женщину с лёгкой травмой.
По предварительной версии зачинщик дорожно-транспортного происшествия был не трезв.