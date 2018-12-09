2018-12-09T06:21:21+03:00
Общество

Приморцы жалуются, что не могут уехать из Владивостока

Многие автобусы рано уходят со своих маршрутов
Максим АВЕРКИН
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Горожане не довольны маршрутными линиямиГорожане не довольны маршрутными линиямиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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На водителей приморских маршрутных автобусов пожаловались жители Владивостока. Люди не могут выехать за пределы города из-за того, что транспорт не выезжает позже 20:00.

Крик души опубликовали накануне в группе dpskontrol_125rus социальной сети Инстаграм. Жительница краевого центра рассказала, как горожане замерзают на автобусных остановках в ожидании своего маршрута. В частности, люди не понимают, куда после 20:00 девается транспорт на таких маршрутах, как 102, 114, 24Д.

- Куда деваются 102, 114, 24Д проклятущий, новая 1, нет ни одного. 45 еще как-то ходит, но такая развалюха, что люди едут и боятся, как бы он не заглох", - написал автор сообщения, обращаясь к администрации города, - отметил анонимный пользователям.

Вместе с тем пользовати подключились к жалобам и сообщили, что в городе совсем плохо с транспортом. Они отмечают, что так же вечером плохо ходят 16-е, 112-е, автобусы, а так же маршруты 31, 41 и 21.

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